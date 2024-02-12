В эфире национального телемарафона пресс-секретарь ВМС Украины сообщил, что командование оккупантов вывело в море пять кораблей, среди которых два фрегата, на бортах которых в общем может находиться до 16 ракетоносителей, информирует «НБН».

По словам Плетенчука, после «демилитаризации» «Ивановца» несколько суток «освободители» анализировали этот инцидент, после чего приостановили учебный процесс.

Представитель ВМС отметил, что это нестандартная ситуация для ЧФ страны-агрессора. Сейчас выход в море судов «второй армии мира» в основном связан с мерами безопасности и переводом кораблей в порты Российской Федерации.

Ранее британская разведка рассказала, как потопление «Ивановца» украинскими разведчиками повлияет на управление ЧФ РФ.