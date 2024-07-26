Глава администрации Орбана заявил, что якобы Украина запретом на транзит нефти российской кампании «Лукойл» в Венгрию шантажирует Будапешт и Словакию, которые «выступают за мир и прекращение огня», пишет «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Гуляша, если ситуация не разрешится, в его стране возникнет дефицит топлива. Поэтому Будапешт до сентября должен найти решение и есть три варианта развития событий.

Представитель венгерского премьера отметил, что Киев может признать, что он «не может сделать это с двумя государствами Евросоюза», либо Еврокомиссия помогает Будапешту и Братиславе. В противном случае, у Орбана найдут юридическую лазейку, чтобы транспортировать нефть мог кто-то, кто не пострадал от санкций.

Ранее из-за запрета на транзит российского «черного золота» в Венгрию принялись угрожать Киеву представители властей Словакии. Глава государства Петер Пеллегрини заявил, что Братислава «ответит» на действия украинского руководства, если оно не исправит ситуацию.