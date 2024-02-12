В воскресенье, 11 февраля, во время вечернего видеообращения к украинцам гарант поблагодарил военнослужащих, которые сейчас и каждые сутки на боевом дежурстве спасают наших граждан и инфраструктуру, информирует «НБН».

Как сообщил глава государства, с начала года и по настоящее время силы противовоздушной обороны уничтожили 359 дронов-камикадзе «Шахед», которые российские оккупационные силы выпустили по нашей стране.

По словам президента, меткость военнослужащих ПВО, работа радиоэлектронной борьбы и поддержка каждого из союзников спасают жизни украинцам.

Зеленский добавил, что продолжается работа над увеличением эффективности мобильных огневых групп. Также одним из ключевых приоритетов года является обеспечение защитными системами радиоэлектронной борьбы большего количества регионов страны.

Напомним, в ОК «Юг» объяснили, почему активизируются силы ПВО государств-соседей Украины во время атак россиян «Шахедами».