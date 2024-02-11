О том, что страна-агрессор РФ практически на постоянной основе направляет свои дроны-камикадзе вплотную к государственной границе Украины, таким образом пытаясь обезопасить БПЛА от ликвидации нашей ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное главой объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталией Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, в странах, прилегающих к Украине, например, в Румынии, весьма серьезно относятся к угрозе, которую несут подобные удары, осуществляющиеся в опасной близости к границам.

Спикер ОК «Юг» подчеркнула, что враги неоднократно использовали линию госграницы, в том числе, и вдоль реки Дунай, стремясь заходить на цели в Украине, и пытаясь данным методом исключить опасность для «Гераней2-Шахедов».

Гуменюк напомнила: в Румынии уже успели ощутить на себе последствия агрессии РФ — на территории этого государства не раз падали российско-иранские дроны, и по этой причине, защитные меры, приводящие в состояние повышенной готовности силы ПВО, являются вполне адекватной реакцией на поведение армии Путина.

Ранее мы писали о том, как в ВМС Украины оценили вероятность ракетного залпа по Украине 11-го февраля.