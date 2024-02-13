Аналитик напомнил, что в конце февраля кремлевский диктатор Владимир Путин выступит с посланием к Государственной Думе РФ. Оккупанты спешат захватить Авдеевку до этого события, не жалея ресурсов, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Коваленко, пока нет подтверждения, что для подкрепления командование ВСУ отправило в город 3-ю ОШБР, которая является одной из наиболее боеспособных бригад армии Украины.

Эксперт назвал ситуацию в Авдеевке сложной, поскольку там начались уличные бои и захватчики пытаются перекрыть дорогу внутри населенного пункта. ВС РФ возле города сконцентрировали почти весь свой ресурс и у них нет свободных резервов, которые они могли бы перебросить на этот участок фронта. Аналитик отметил, что оккупантам будет тяжело пройти через укрепленный ВСУ коксохимический завод, чтобы выйти на трассу.

Коваленко подчеркнул, что защитников нужно будет вовремя выводить из Авдеевки, чтобы они не оказались в окружении, и командование должно чувствовать этот момент. По его мнению, военное руководство контролирует это сценарий и поймет, когда нужно будет перемещать войска.

Ранее в ВСУ высказались о возможности оперативного окружения Авдеевки российскими войсками.