Чиновник в своем Telegram-канале сообщил, что жители Мариуполя слышали мощный взрыв. Позже советник мэра написал, что «бавовна» посетила расположение «второй армии мира» в районе поселка Мангуш.

По словам Андрющенко, по улице Куприна во временно захваченном городе помчались кареты скорой помощи, информирует «НБН».

Спустя час после сообщения о «хлопке» советник городского главы отметил, что жители поселка до сих пор слышат звуки детонации склада с боеприпасами путинских оккупационных сил.

Ранее Андрющенко рассказал, как захватчики «потеряли» авиационную бомбу под Мариуполем возле позиций войск Российской Федерации. Чиновник напомнил, что это не единственный инцидент с падением боеприпасов, раскрыв причину «нештатного схода» снарядов.