В пресс-службе ведомства заявили, что в среду, 14 февраля, украинская разведка совместно с Силами обороны и безопасности вблизи Алупки осуществило «демилитаризацию» одного из новейших судов страны-агрессора – БДК «Цезарь Куников», информирует «НБН».

У Буданова сообщили, что успешную миссию в Черном море осуществили спецназовцы «Группы 13» ГУР МОУ. Корабль «второй армии мира» получил пробоины в левом борту в результате удара морскими дронами Magura V5 и начал тонуть. Поисково-спасательная операция россиян оказалась безуспешной.

Ранее бойцы ГУР МОУ потопили ракетный катер «Ивановец» путинских оккупационных сил. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов раскрыл подробности спецоперации в Крыму.