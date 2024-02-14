Как информирует «НБН», во время заседания правительства Денис Шмыгаль сообщил, что на протяжении минувшего года Украина увеличила производство минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских боеприпасов – в 2,5 раза.

Дословно из заявления Шмыгаля:

Огромные сдвиги мы также имеем в производстве боеприпасов. В минувшем году выпуск минометных снарядов был увеличен в 42 раза, а снарядов для артиллерии – в 2,5 раза. В 2024 году ожидается новый пик роста. Этому всему будет способствовать дерегуляция, которую уже провели.

Помимо того, согласно словам Шмыгаля, были созданы алгоритмы разработки и приема в эксплуатацию продукции, что привлечет к выполнению оборонных заказов еще больше украинских производителей.

Наапомним, ранее мы уже писали о том, что Кулеба озвучил три шага, которые нужно выполнить для наращивания поставок боеприпасов в Украине.