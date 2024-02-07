По итогам переговоров в Киеве с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем руководитель МИД призвал ЕС осуществить три шага для наращивания поставок артиллерийских боеприпасов в нашу страну, информирует «НБН».

Дипломат заявил, что для этой цели правительства государств-членов Евросоюза могут подписать долгосрочные контракты с оборонными компаниями. Благодаря этому будут наращиваться производственные мощности.

Министр добавил, что помимо этого организация должна устранить все регуляторные барьеры для взаимодействия оборонных компаний Украины и Европы.

Помимо этого, руководству ЕС нужно стимулировать переговоры европейских компаний и правительств с третьими странами для переориентации уже существующих контрактов, что также ускорит процесс передачи снарядов Киеву.

В свою очередь, Боррель сообщил, сколько снарядов от Евросоюза получит Украина в этом году.