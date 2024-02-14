Начальник Сумской ГВА в своем Telegram-канале в среду, 14 февраля, заявил, что россияне распространяют ИПСО относительно захвата областного центра и повторного наступления путинских оккупационных сил на севере Украины, сообщает «НБН».

По словам чиновника, реальной угрозы для города нет, а Вооруженные силы Украины в регионе находятся в состоянии боевой готовности, чтобы давать отпор российским захватчикам.

Дрозденко призвал жителей Сум не верить фейкам и не поддаваться манипуляциям врага.

Напомним, что в прошлом месяце также начали распространяться сообщения о повторном наступлении армии Российской Федерации на Харьков. В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что нужно «освободителям» для реализации этого плана.