Пресс-секретарь ВМС Украины в эфире «Радио Свобода» прокомментировал уничтожение бойцами ГУР МОУ большого десантного корабля «Цезарь Куников» во временно захваченном Крыму, цитируя главу страны-агрессора, информирует «НБН».

«Она утонула», — сказал Плетенчук, сделав отсылку на комментарий Путина в 2000 году о трагической судьбе подлодки «Курск».

Представитель Военно-морских сил ВСУ отметил, что «не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день», намекая на то, что спецназовцы ГУР «демилитаризировали» БДК в день смерти офицера СССР Цезаря Куникова, в честь которого россияне назвали корабль.

Плетенчук уточнил, что после того, как бойцы ГУР «отминусовали» этот БДК, в Черном море из 13 судов ЧФ РФ «в строю» остаются только 5 кораблей.

Отметим, что у Буданова рассказали, каким оружием спецназовцы ударили по БДК «Цезарь Куников» и показали кадры операции.