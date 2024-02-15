Военачальник в комментарии «Фактам ICTV» напомнил, что вопрос с передачей F-16 уже решен и на заседании «Рамштайна» лишь обсуждались технические моменты – инфраструктура для истребителей, готовность к обслуживанию самолетов, подготовка летного и аэродромного состава, информирует «НБН».

По словам генерала, всем известно, когда наши пилоты заканчивают обучение на F-16, поэтому не сложно вычислить, когда истребители будут в Украине. Начальник ГУР МОУ сообщил, что он надеется увидеть американские боевые самолеты в небе уже этой весной.

Напомним, что в Сети появилась фотография F-16 с гербом Украины, которая вызвала бурное обсуждение в российском информационном пространстве. В Воздушных силах ВСУ прокомментировали реакцию РФ на снимок.