О том, что попавший в Сеть фотоснимок истребителя F-16, на котором была нанесена украинская маркировка, заставил российский социум весьма понервничать, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавший в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, в интервью все видели украинского пилота с позывным «Фантом», сделавшего такое «интересное фото со знаками». В частности, данный снимок вызвал бурное обсуждение в соцсетях страны-агрессора, касательно является изображение настоящим или нет. Впрочем, этого хватило, чтобы увидеть, что россияне не только активно говорят о самолете F-16, но и «нервничают».

Спикер Воздушных Сил добавил — те F-16, которые вскоре окажутся в Украине, фактически станут нашими самолетами, то есть уже украинским оружием, с «действительно нанесенными маркировками, трезубцами, кружками и бортовыми номерами».

Фото — golosameriki.com

Ранее мы писали о том, что в Нацгвардии США отвечали, есть ли у Вашингтона финансы для обучения украинских пилотов на F-16.