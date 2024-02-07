Как пишет CNN, российский лидер Владимир Путин дал первое интервью представителю западных СМИ после начала полномасштабной войны против Украины. Спикер диктатора сообщил, что встреча Карлсона с главой РФ состоялась 6 февраля, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что трампист предсказуемо и нечестно очернил западную прессу, заявил, что она якобы коррумпирована и лжет своей аудитории.

Он также обвинил эти СМИ в распространении «пропаганды самого уродливого вида», представив в качестве «доказательства» их «заискивающие сеансы воодушевления» на интервью с Владимиром Зеленским. Карлсон заявил, что он хотел бы искренне поговорить с украинским лидером, которого однажды сравнил с крысой.

Телеведущий отметил, что никто из западных журналистов якобы не удосужился взять интервью у Путина. Однако, как напомнили в CNN, глава РФ не хочет разговаривать с представителями свободной прессы.

Напомним, политики и представители истеблишмента призвали арестовать Карлсона за визит в Россию. За трамписта вступился Илон Маск.