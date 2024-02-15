В эфире «Эспрессо» спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что сценарий утренней атаки «второй армии мира» не новый. По словам Гуменюк, иногда российские захватчики наносят удары по Украине только ракетами без применения дронов, чтобы немного развеять настройки систем ПВО, информирует «НБН».

Начальница пресс-центра объяснила, что ВС РФ давно готовились к этому обстрелу, фактически из прошлой атаки. Она отметила, что армия Путина сегодня запускала ракеты по сложной траектории движения из разных мест. Также оккупанты использовали различные виды вооружения.

Гуменюк добавила, что россияне стараются направлять ракеты с временно захваченных территорий Украины, если они не атакуют ими непосредственно прибрежные регионы, чтобы максимально обойти системы ПВО.

Напомним, что утром 15 февраля в ряде областных центров прогремели взрывы.