По данным КМИС, в феврале 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну против нашей страны, уровень доверия украинцев к главе государства с 37% взлетел до 90% по состоянию на май 2022 года, информирует «НБН».

Результаты соцопросов показывают, что с мая 2022 года по декабрь 2023 года, рейтинг доверия граждан к президенту снизился с 90% до 77%. К февралю 2024 года доверие к Зеленскому упало на 12%.

После того, как гарант решил назначить главнокомандующим ВСУ Александра Сырского и уволить Залужного, уровень доверия граждан к президенту сразу снизился с 65% до 60%.

Напомним, американское издание заявило, что решение Зеленского сменить военное руководство, уволив «железного генерала», сделает главу государства ответственным за все провалы на фронте.