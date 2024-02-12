Американское издание The Wall Street Journal заявило, что решение главы Украины уволить Залужного стало наиболее значительным изменением в руководстве государства за все время полномасштабной войны. Такой шаг усилит ответственность президента за любую неудачу на поле боя, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что замена «железного генерала» на Сырского, который считается более близким к главе государства, теснее свяжет гаранта с решениями на фронте.

В статье сказано, что в то время, как украинский лидер пытался сохранить оптимизм, бывший главком ВСУ обрисовывал более мрачную картину перспектив страны в реалиях войны с РФ.

СМИ обратило внимание на то, что Зеленский обосновал замену военного руководства рядом проблем, в частности нехваткой помощи Запада и человеческого ресурса, которые не решает главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, президент, вероятно, чувствовал угрозу из-за популярности военачальника среди защитников и гражданских. При этом Залужный ни разу не выражал политические амбиции.

Издание также цитирует бойцов ВСУ, которые были разочарованы решением Зеленского, отмечая, что замена главкома не изменит для них ситуацию на фронте.

Ранее источник в Минобороны навал реальные причины увольнения Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.