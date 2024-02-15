Издание OBOZ.UA, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины, рассказало детали ночной «бавовны» на нефтебазе в Курской области, информирует «НБН».

По словам собеседников журналистов, россияне использовали этот энергообъект для нужд «второй армии мира», которая воюет против нашей страны.

СМИ пишет, что нефтебаза страны-агрессора была поражена двумя дронами украинского производства. По предварительным данным, сгорели два резервуара с топливом, в одном из них было 400 куб. метров нефтепродукта, предназначенных для путинских оккупационных войск.

Напомним, что 15 февраля было неспокойно и в российском Бийске. В Сети сообщили, что вблизи оборонного предприятия в городе прогремел взрыв и показали фотографии столба дыма. Местные власти попытались успокоить население нелепым объяснением инцидента.