Российские Telegram-каналы пишут, что жители Бийска заявили о звуке взрыва и ударной волне, от которой дрожали окна. После этого в районе города, где расположено оборонное предприятие ФНПЦ «Алтай», входящее в государственную корпорацию «Роскосмос», заметили столб дыма.

В Сети распространились соответствующие кадры, информирует «НБН».

Фото – t.me/news_sirena

Фото – t.me/news_sirena

Мэр Бийска спустя несколько часов молчания после инцидента сообщил, что жители города слышали «хлопок» в районе промышленной зоны, который якобы не несет угрозы.

По словам путинского чиновника, на одном из предприятий проводились работы, согласно технологическому процессу. Щигрев попытался успокоить россиян, заявив, что у них нет повода для беспокойства.

Напомним, что 15 февраля в Курской области БПЛА атаковал нефтебазу. СМИ заявили, что удар по энергообъекту в РФ – операция ГУР МОУ.