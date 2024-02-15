Такого рода результаты опроса, как пишет «НБН», были обнародованы на официальном сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, из обнародованного результата опроса можно сделать вывод, что формально Сырскому среди всех респондентов доверяют сорок процентов. Не доверяют еще двадцать один процент. Порядка четырех процентов опрошенных не определились со своим отношением.

В это же время тридцать пять процентов украинцев не знали Сырского в феврале. а в декабре о нем не слышали 48%. Если брать среди тех, кто знает Сырского, то из них в феврале ему доверяли 62 процента опрошенных, а не доверяли – 32 процента. В декабре такая статистика была практически аналогичной 62/29 процентов.

В свою очередь исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий прокомментировал результаты исследования следующим образом:

Весьма принципиально важно, что новый главнокомандующий имеет доверие от населения, и история с отставкой Залужного не сказалась на показателях доверия к Сырскому.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как увольнение Залужного отразилось на рейтинге доверия украинцев к Зеленскому.