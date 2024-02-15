Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале после того, как местные жители в Сети сообщили о «хлопке» и зареве в небе, написал, что в регионе произошло возгорание на нефтебазе, информирует «НБН».

По словам путинского чиновника, пожар вспыхнул в результате атаки украинского дрона на энергообъект в курском районе. Традиционно он заявил, что пострадавших в результате удара нет.

Около 09:00 Старовойт сообщил, что пожарные и спасатели до сих пор продолжают ликвидировать возгорание на нефтебазе.

Фото – t.me/kursk_tipich

Фото – t.me/kursk_tipich

Российские СМИ пишут, что беспилотник ударил по нефтебазе «Полевая», в результате чего огонь охватил два резервуара – в одном сгорело 1000 куб. метров топлива, во втором – 400 куб. метров.

Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в спецслужбах, заявило, что атака на нефтебазу под Курском – успешная операция ГУР МОУ.

Напомним, 14 февраля бойцы ГУР в Черном море «отминусовали» БДК «Цезарь Куников» российских захватчиков. У Буданова показали кадры спецоперации.