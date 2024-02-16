Военачальник в интервью французскому изданию Liberation рассказал, что Силы обороны и «вторая армия мира» не первый год применяют БПЛА на полную мощность на поле боя, информирует «НБН».

Генерал отметил, что сейчас использование дронов не принесло решающего преимущества ни ВСУ, ни путинским войскам, кроме того, это не произойдет и в будущем.

По словам начальника ГУР МОУ, бойцам, как и в Средние века, приходится идти пешком, чтобы установить флаг в окопе врага. Буданов добавил, что можно запустить над ним миллион БПЛА и никто не заберет его обратно.

Также Буданов высказался о возвращении территорий Украины, которые войска Российской Федерации захватили еще 10 лет назад. По словам генерала, ВСУ будет сложнее деоккупировать Донетчину и Луганщину, чем освободить Крым.