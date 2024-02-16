В интервью французскому изданию Liberation генерал, комментируя возвращение Крыма и Донбасса, заявил, что деоккупировать часть территорий Донетчины и Луганщины будет сложнее, чем освободить полуостров, информирует «НБН».

По словам военачальника, все, кто когда-то владел полуостровом и заявлял, что он – неприступная крепость, теряли его, как наша страна в 2014 году. В то же время на Донбассе «вторая армия мира» имеет непрерывную линию снабжения, к которой захватчики могут получить доступ с любой стороны.

Глава ГУР МОУ напомнил, что у врага все еще есть сухопутный коридор на полуостров и Крымский мост, которому недолго осталось жить.

Буданов добавил, что для деоккупации полуострова ВСУ нужно перерезать сухопутный коридор и разрушить мост. С освобождением Донецкой и Луганской областей защитникам будет сложнее.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, как возвращение Крыма под контроль Украины повлияет на ход войны с РФ.