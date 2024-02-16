Как информирует «НБН», об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, а также издание «Суспільне».

Дословно из обнародованного изданием сообщения:

В Миргородском районе прогремел взрыв. Об этом сообщили местные жители.

Так, согласно сообщению ВС ВСУ, вечером, пятнадцатого февраля, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, а также Донецкой областях. Это было связано с активностью вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.

Помимо того, Воздушные силы сообщали и о вражеских ракетах «в направлении Миргорода».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как уничтожение БДК «Цезарь Куников» отразится на логистике РФ.