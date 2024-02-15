О том, что потопление «Цезаря Куникова» существенно ослабит логистическую цепочку не только Черноморского флота страны-агрессора (ЧФ РФ), открыв дополнительную уязвимость к атакам со стороны Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии уверены — БДК «Цезарь Куников» отыгрывал важнейшую роль в обеспечении не столько ЧФ РФ, но и войны РФ в целом.

В частности, утрата данного плавсредства, судя по всему, дополнительно истощит ограниченные ресурсы государства-террориста, доступные захватчикам в Черном море. Кроме того, все указанное еще больше сократит объем мобильных резервов, позволяющих поддерживать перевозки между материковой частью России и Крымом, в особенности, если Керченский мост будет перекрыт.

Ранее мы писали о том, как в Госдепе США прокомментировали затопление БДК «Цезарь Куников».