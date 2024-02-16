Эксперт скептически относится к версии умышленной провокации россиян, чтобы получить новые «оправдания» для агрессии против Украины. Падение ракеты ЗРК С-300 на Белгород, по его мнению, очередное последствие небрежности, непрофессионализма и ненадлежащего состояния оружия ВС РФ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание OBOZ.UA.

По словам Мусиенко, по областному центру прилетела ракета ЗРК С-300 «хваленой» противовоздушной обороны страны-агрессора: россияне пытались сбить некую воздушную цель в небе. Аналитик уточнил, что эти системы захватчики применяют и против нашей страны, и как средства ПВО.

Эксперт не считает, что падение ракеты на Белгород – провокация врага для новых обвинений украинцев в «терроризме». Однако это не помешало рупорам Кремля подавать инцидент как «удары ВСУ по гражданским».

Напомним, 15 февраля нефтебазу в Курской области атаковали БПЛА. СМИ заявили, что за атакой стоит ГУР МОУ и раскрыли подробности операции.