Как информирует «НБН», об этом заявил спикер ОСВГ «Таврия» Дмитрий Лыховий во время эфира национального телемарафона.

Действительно, еще вчера состоялось это завершение.

Помимо того, Лыховий подтвердил также и ту информацию, что определенное количество украинских военнослужащих, которые воевали в Авдеевке, попали в плен. Однако точного количества он не назвал.

Данное количество может уменьшиться, когда часть из низ выйдет к своим подразделениям. Выход происходил в весьма сложных условиях, поэтому так действительно может быть. Нужно верифицировать тех, кто вышел, однако еще не присоединился к своим. Вероятно, кто-то не смог выйти. Это процесс, который занимает определенное время. Я бы просил пока что воздержаться от спекуляций. Это количество не такое, чтобы говорить о больших масштабах.

Напомним, ранее мы уже писали о мнении бойца ВСУ, назвавшего города, которые окажутся под угрозой в случае захвата Авдеевки россиянами.