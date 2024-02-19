Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Генштабе и Военно-космических силах РФ, пишет, что Су-34 и Су-35 были «отминусованы» из-за friendly fire противовоздушной обороны захватчиков. Все три пилота погибли, информирует «НБН».

Сообщается, что у одного из оккупантов ПВО был день рождения, который он праздновал вместе с сослуживцами прямо с утра на боевом посту. «Освободители» много выпили, результатом чего стала «демилитаризация» российских истребителей из ЗРК С-300.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили об уничтожении Су-34 и Су-35 войск страны-агрессора на восточном направлении.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о падении самолета «второй армии мира» в районе города. Чиновник показал кадры с места инцидента.