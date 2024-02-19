Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что его источники рассказали о падении самолета «второй армии мира» в районе села Рыбацкое под Мариуполем. Чиновник не исключает, что «приземлить» борт могли сами захватчики «дружественным огнем», информирует «НБН».

Позже советник мэра Мариуполя показал два видео с места падения самолета. По словам Андрющенко, военная комендатура оккупантов перекрыла въезд в село Рыбацкое. «Освободители» суетятся и пытаются что-то достать из моря.

«Красота. Наслаждайтесь», — подписал кадры чиновник.

Напомним, что сегодня утром командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о двух «демилитаризированных» истребителях Су-34 и Су-35С «второй армии мира» на восточном направлении.

Как сообщалось, 19 февраля «бавовна» посетила временно захваченную Макеевку. В Сети сообщили, что был нанесен удар по нефтебазе в городе.