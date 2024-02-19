В 09:22 Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что жители Мариуполя слышат взрывы. До этого оккупанты заявляли о работе противовоздушной обороны, которая в районе города над морем сбила воздушную цель, информирует «НБН».

По словам чиновника, источники сообщили о падении горящего самолета над Приморским районом Мариуполя в направлении села Рыбацкое. Советник мэра не исключает, что причиной инцидента мог стать friendly fire «освободителей». В то же время российские паблики пишут, что на подлете к Мариуполю был сбит истребитель ВС РФ.

Позже Андрющенко уточнил, что упасть мог либо самолет «второй армии мира», либо беспилотник самолетного типа, но размером с самолет. Чиновник добавил, что воздушная цель была сбита на обратном движении из Донецка в направление Приморско-Ахтарска.

«Просто прекрасное начало недели», — констатировал советник мэра.

Напомним, 13 февраля Андрющенко сообщил о прилете по расположению захватчиков в Мариупольском районе.