Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в «полиции ДНР», пишет, что несколько дней назад в одной из квартир в Мариуполе обнаружили тела двух женщин и четверых мужчин, информирует «НБН».

Сообщается, что ими оказались двое коллаборантов, которые должны были работать на «выборах» от «Единой России», и четверо важных гостей из столицы РФ – политические активисты и сотрудники ЦИК, они приехали организовывать и проверять работу «избирательных комиссий».

Предатели Украины и гости из Москвы отравились едой и пивом, которые им доставили из местного ресторана. В блюдах и напитках обнаружили смертельные дозы мышьяка. В заведении общественного питания следов яда оккупанты не обнаружили, при этом бесследно исчез курьер, который доставлял заказ.

Напомним, 19 февраля в России заявили о покушении на Пасечника. Главаря «ЛНР» якобы пытались отравить.