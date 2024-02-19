В эфире национального телемарафона представитель командования ВС ВСУ отказался говорить о сроках поставок боевых самолетов в Украину, не подтвердив и не опровергнув заявления в СМИ, информирует «НБН».

В очередной раз Игнат подтвердил готовность стран-партнеров передать Киеву F-16 с дальнейшим обслуживанием, модернизацией истребителей и обучением персонала.

Полковник отметил, что созданная иностранными государствами авиационная коалиция помогает выполнять все эти процессы одновременно, чтобы в какой-то момент, уже в ближайшее время можно было назвать сроки, когда в небе над Украиной появятся первые истребители.

Напомним, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов высказался о поставках F-16 в Украину. Генерал ответил, когда надеется увидеть западные боевые самолеты в небе над нашей страной.