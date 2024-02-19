Американское издание The New York Times пишет, что «вторая армия мира» пошла в наступление сразу на пяти направлениях – в районе Авдеевки, Бахмута, Марьинки Донецкой области, Кременной Луганской области и Работино на Запорожье. В то же время ВСУ на всех участках фронта без военной помощи из США не хватает снарядов и им трудно пополнять истощенные силы, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что захват Авдеевки – первая большая победа для РФ после взятия Бахмута в мае 2023 года. Однако не понятно, как далеко оккупанты смогут продвинуться за пределы города.

В статье сказано, что в то же время захватчики концентрируются на Марьинском направлении, поскольку хотят захватить Угледар, который в прошлом году не раз пытались атаковать с юга и несли колоссальные потери.

Параллельно армия Путина давит на Кременную, чтобы вернуть контроль над деоккупированными ВСУ городами в конце 2022 года. В этом районе РФ держит около 110 000 «освободителей», которые наступают в сторону Купянска и Лимана.

Издание отмечает, что также оккупанты настроены на захват села Работино Запорожской области, которое защитники освободили летом. В Силах обороны сообщали, что на этом участке фронта россияне сосредоточили больше войск, чем под Авдеевкой.

Напомним, Зеленский назвал причины вывода войск из Авдеевки.