Аналитики ISW в своем отчете обратили внимание на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрия Лыховия. Он сообщил, что в районе Авдеевки за последние сутки значительно сократилось количество атак российских захватчиков.

Представитель ОСГВ «Таврия» рассказал, что сейчас оккупанты «зачищают» город и проводят перегруппировку войск, информирует «НБН».

После захвата Авдеевки ВСУ отошли к новой заранее подготовленной и укрепленной на нескольких уровнях линии обороны. Поэтому, как отмечают эксперты, армии Путина придется сделать оперативную паузу, чтобы продолжить значительные наступления, либо перебросить в эту зону фронта с других направлений дополнительное подкрепление.

В Институте изучения войны пишут, что на сегодня нет признаков того, что командование ВС РФ перебрасывает эти резервы под Авдеевку. В то же время Лыховий и пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» капитан Илья Евлаш считают, что военное руководство «второй армии мира» в ближайшее время перераспределит силы с этого направления на другие участки фронта. На это у захватчиков уйдет как минимум две недели.

Ранее Зеленский назвал причины выхода Сил обороны из Авдеевки.