По данным ЦПД и кибердепартамента Службы безопасности Украины, россияне запустили масштабную дезинформационную кампанию для дискредитации нового главкома ВСУ, информирует «НБН».

Сообщается, что для этой цели враг в Facebook, Instagram, соцсети X и мессенджере Telegram создает фейковые аккаунты генерал-полковника. На «страницах Сырского» россияне публикуют ложные сообщения о военачальнике и ситуации на фронте. С помощью деструктивных мессеждей оккупанты надеются оказать психологическое влияние на украинских военнослужащих.

Ранее в ЦПД сообщали, что захватчики хотят создать Сырскому образ «советского и русского человека», чтобы снизить доверие защитников и граждан Украины к нему.

Как сообщалось, социологи КМИС выяснили, сколько граждан нашей страны доверяют новому главкому ВСУ.