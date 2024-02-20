В комментарии изданию «Украинская правда» секретарь СНБО призвал не спешить с выводами относительно убийства Кузьминова и дождаться подробностей расследования. Данилов отметил, что такие люди, как пилот ВС РФ, который пошел на сотрудничество с украинцами, должны заботиться о своей безопасности, информирует «НБН».

По словам чиновника, после того, как в августе прошлого года российский летчик угнал свой вертолет на территорию Харьковской области и передал его ВСУ, ему предлагали остаться в Украине. Секретарь СНБО считает, что на территории нашей страны он был бы защищен.

Напомним, что Кузьминов получил от Украины 500 000 долларов в качестве вознаграждения и решил переехать в Испанию. В октябре прошлого года в ГРУ РФ заявили о приказе ликвидировать «предателя», который перешел на сторону Сил обороны, отметив, что это «вопрос времени».

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов раскрыл подробности спецоперации с вертолетом Ми-8. Генерал рассказал, как удалось «уговорить» Кузьминова пойти на сотрудничество с украинской стороной.