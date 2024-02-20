В эфире национального телемарафона представитель командования ВС ВСУ сообщил, что после «демилитаризации» самолетов войск государства-террориста на северном, южном и восточном направлениях авиация «освободителей» опасается подлетать ближе, информирует «НБН».

По словам полковника, чем ближе подлетает самолет с КАБами под крыльями, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны. Сейчас российские захватчики понимают, что ВСУ могут достать их в небе и уже так нагло себя не ведут.

Игнат добавил, что вчера активность боевых самолетов армии Путина была значительно меньше. Напомним, что в понедельник, 19 февраля, авиация страны-агрессора потеряла два истребителя.

СМИ РФ сообщили подробности «демилитаризации» Су-34 и Су-35 «второй армии мира». Они заявили, что самолеты «отминусовала» российская противовоздушная оборона.