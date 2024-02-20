Как информирует «НБН», кадры, в том числе, были обнародованы ТГ-каналом «Украина Сейчас: новости, война, россия», а также рядом других ресурсов в Telegram.

В сообщении к видео отмечается, что это действительно толпа ромов, которая избила сотрудников ТЦК. Согласно обнародованной информации, инцидент произошел в украинском городе Мукачево.

В сообщении к видео отмечается, что это действительно толпа ромов, которая избила сотрудников ТЦК. Согласно обнародованной информации, инцидент произошел в украинском городе Мукачево.

Дословно из сообщения, которое было обнародовано ресурсом:

В Мукачево местные ромы избили сотрудника местного ТЦК. Автор видео: журналист Виталий Глагола.

Напомним, ранее мы уже писали о том, когда депутаты могут проголосовать во втором чтении законопроект о мобилизации в Украине.