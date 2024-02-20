Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», об этом заявил секретарь комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Известно также, что завтра, двадцать первого февраля, наступает последний день, когда народные депутаты Верховной Рады Украины могут внести поправки к законопроекту о мобилизации в Украине. Одн8ако уже известно о большом количестве правок от народных парламентариев.

Дословно из заявления Костенко:

Если смотреть по состоянию на сегодняшний день, уже было внесено более тысячи поправок. Я считаю, что комитету понадобиться не менее недели на то, чтобы их проработать. Как следствие, я предлагаю, что данный документ может быть вынесен на голосование в зал ко второму чтению не ранее начала марта.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина может получить крылатые ракеты Taurus.