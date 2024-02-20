Немецкий таблоид Bild пишет, что на этой неделе в правительстве ФРГ должно состояться голосование по предоставлению нового пакета военной помощи для украинцев, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что в проекте напрямую не сказано о поставках дальнобойных ракет Taurus, однако упоминается предоставление дополнительных систем дальнобойного вооружения и боеприпасов, чтобы Силы обороны Украины могли бить по стратегически важным целям врага в его глубоком тылу.

В материале уточняется, что крылатые ракеты Taurus, которые Киев давно просит у Берлина, подходят под это описание, так как оружие может поражать цели на расстоянии более 500 км.

Ранее глава правительства ФРГ Олаф Шольц попытался оправдаться за промедление с передачей ракет Taurus Украине.