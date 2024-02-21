В интервью изданию «Укринформ» представитель ВС ВСУ прокомментировал случаи падения ракет и бомб на территории страны-агрессора, а также в Каспийское море, информирует «НБН».

По словам полковника, такие инциденты часто происходят из-за «криворукости» и ошибок российских захватчиков. Кроме того, не исключено, что боеприпасы сходят раньше времени из-за нежелания пилотов «второй армии мира» подлетать ближе к Украине и становиться целью для противовоздушной обороны ВСУ.

Игнат отметил, что множество ракет «освободители» утопили в Каспийском море. Эти снаряды, которые запускают бомбардировщики Ту-95, просто не срабатывают. Не исключено, что так происходит из-за антироссийских санкций, поскольку РФ при изготовлении оружия приходится менять какие-то компоненты.

Ранее инциденты с падениями ракет оккупантов на территории государства-террориста объяснила британская разведка.