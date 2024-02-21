Военачальник рассказал, что если ВСУ смогут вести грамотную оборону, ослаблять силы «второй армии мира» и восстанавливать свои, то в следующем году защитники смогут пойти в новое контрнаступление, информирует «НБН» со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

Журналисты пишут, что лондонский аналитический центр Royal United Services Institute в своем исследовании пришел к выводу, что российские оккупационные войска достигнут пика к концу года и уже в следующем столкнутся с дефицитом снарядов и бронетехники.

Однако есть еще один фактор, который повлияет на способность армии Украины начать контрнаступление в 2025 году – решение вопроса военной помощи стране из США.

Начальник ГУР МОУ отметил, что Вашингтону нужно весь год обеспечивать ВСУ боеприпасами и техникой для подготовки масштабной военной операции. По словам генерала, «интересный вопрос» — смогут ли США сделать это.

Ранее главный разведчик Украины объяснил, почему активное применение дронов на фронте не принесет решающее преимущество ни Силам обороны, ни путинским войскам.