Чиновник около 13:00 в своем Telegram-канале сообщил, что жители Мариуполя слышали несколько мощных взрывов. В то же время захватчики заявили о работе противовоздушной обороны в городе, информирует «НБН».

Позже Андрющенко написал, что Силы обороны Украины не причастны к «хлопкам» в городе, которые «освободители» сразу списали на ПВО. По словам советника городского главы, в Приморском районе Мариуполя вблизи Гавани подорвались инженеры оккупантов, которые намеревались починить железную дорогу.

Около 14:30 чиновник вновь сообщил о «хлопках» — взрывы прогремели в поселке Мирном Кальмиусского района Мариуполя и пообещал вскоре раскрыть подробности.

Ранее Андрющенко рассказал, что в Мариупольском районе заметили технику российских оккупационных сил с новой маркировкой. Советник мэра показал фотографию автомобиля захватчиков, на который нанесли новый символ.