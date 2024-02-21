В аналитическом материале ISW обратили внимание на комментарий спикера ОК «Юг» Натальи Гуменюк относительно ситуации на левобережье Херсонщины. По ее словам, «освободителям» поставили задачу, которую нужно успеть выполнить до «переизбрания» Путина, — уничтожить плацдарм ВСУ, информирует «НБН».

Также американские эксперты цитируют главу Министерства обороны РФ Сергея Шойгу, который охарактеризовал усилия оккупационных войск на левом берегу региона как аналогичные захвату Авдеевки Донецкой области. Кроме того, путинский министр решил продемонстрировать, что захватчики имеют инициативу на фронте, заявив о «конце» контрнаступления ВСУ.

Заявление главы МО свидетельствует о растущей уверенности Кремля в перспективах РФ. В ISW считают, что попытка Москвы показать успехи захватчиков на Херсонщине призвана усилить желаемый информационный эффект перед «переизбранием» Путина в следующем месяце.

Американские аналитики добавляют, что россияне могут и дальше говорить о победах на поле боя без полных гарантий тактического и оперативного успеха «второй армии мира» не только для поддержания рейтинга диктатора, но и с целью деморализации Украины.

Напомним, в ОК «Юг» рассказали, как армия Путина на левобережье Херсонщины пытается выполнить «сверхзадачу» до президентских выборов в РФ.