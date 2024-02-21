Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Так, на протяжении вчерашних суток, двадцатого февраля, потери врага достигли 1130 оккупантов. Помимо того, враг потерял во время сражений против ВСУ за прошедшие сутки 13 танков, 70 единиц ББМ, 53 артсистемы, 4 единицы РСЗО, три единицы противовоздушной обороны, 39 БПЛА, 1 крылатую ракету, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 7 единиц спецтехники.

Напомним, на днях мы также писали, что за сутки россияне потеряли в Украине на фронте более 1300 человек живой силы.