В среду, 21 февраля, общественный деятель, волонтер Сергей Стерненко, ссылаясь на сообщения в российских пабликах, написал, что пропагандист Морозов застрелился после того, как командование оккупантов заставило его удалить сообщение, в котором он написал правду о боях за Авдеевку, информирует «НБН».

«Мурз» в своем Telegram-канале «Нам пишут из Янины» рассказал, что во время захвата города были ликвидированы 16 000 «освободителей». Позже пропагандист написал, что его командование по указке сверху приказало удалить информацию о потерях, так как военное руководство пригрозило лишить захватчиков поставок оружия и техники.

Морозов сообщил, что он сам нажмет на курок, если «никто не решится взять на себя это пустяковое дело», поэтому его командир с 21 февраля сможет говорить, что «Мурз» не служит у него и с ним нет проблем.

В удаленном сообщении пропагандист заявлял, что военный полк 1487 ВС РФ «сточился до нуля», жаловался на то, что главком ВСУ Александр Сырский смог вытащить силы обороны из «котла» в Авдеевке, которую армия Путина захватывала «долго и тяжело».

Отметим, что официального подтверждения смерти Морозова еще нет.

Ранее ВСУ «демилитаризировали» террориста-блогера Глеба Козлова, который регулярно высмеивал и унижал защитников.