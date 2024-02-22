Американские аналитики в своем отчете по российско-украинской войне обратили внимание на интервью гауляйтера оккупированного Запорожья, информирует «НБН».

В нем коллаборант признал, что «освободители» депортировали большое количество граждан Украины с захваченных территорий области, которые не поддерживали так называемую «СВО», «оскорбляли» агрессивную страну, ее государственные символы или кремлевского диктатора.

«Губернатор» захваченного Запорожья уточнял, что некоторым украинским семьям дали возможность уехать, а некоторых вывезли насильно, «дав на границе бутылку воды».

Ставленник Кремля также сообщил, что местное «руководство» якобы было вынуждено принять «чрезвычайно жесткие решения», о которых он не стал рассказывать. В ISW считают, что предатель Украины намекнул на казни жителей ВОТ без суда и следствия.

В ISW пишут, что заявления гауляйтера о депортации проукраинских жителей из оккупации свидетельствуют о намерении врага русифицировать население захваченных регионов посредством принуждения и страха.

Напомним, утром 22 февраля во временно захваченном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, в Сети сообщили подробности инцидента.