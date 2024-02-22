Telegram-канал «Бердянск Сегодня», ссылаясь на слова местных жителей, пишет, что в районе парковки возле торгового центра «Амстор» (сейчас «Улей») на проспекте Восточный взорвался автомобиль. На место происшествия прибыла оккупационная полиция, которая перекрыла движение по улице, информирует «НБН».

Один из источников сообщает, что «освободители» между собой говорят о сбросе взрывчатки с дрона на заправку, которая расположена рядом с ТЦ. Кто-то говорит, что попадание было в вывеску, кто-то, что в авто. Захватчики возмущены таким происшествием в тылу и считают, что так их «поздравили» с 23 февраля.

Ранее оккупанты заявляли о ДТП в Бердянске, позже они изменили версию и начали рассказывать о несчастном случае на заправке, который произошел в результате неосторожного обращения с легковоспламеняющимися веществами.

Напомним, 21 февраля взрыв прогремел в Мариуполе. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил причины «хлопка» во временно захваченном городе.