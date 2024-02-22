В эфире «Киев24» спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что прилет по полигону, где «освободители» готовили штурмовые группы, феерически завершил профанацию с постановкой флага и бегством оттуда, информирует «НБН».

По словам начальницы пресс-центра, удар Сил обороны Украины по полигону армии Путина был достаточно результативным – по меньшей мере 60 бойцов «второй армии мира» больше не вернутся на боевые позиции.

Гуменюк добавила, что остальные данные об атаке еще доразведываются, не став раскрывать, каким оружием защитники «накрыли» российских оккупантов.

Ранее Силы обороны Юга Украины опубликовали кадры обстрела полигона ВС РФ на Херсонщине, сообщив, что туда приехало командование группировки оккупантов «Днепр», чтобы посмотреть на «зачистку» села Крынки.

Ранее агенты «Атеш» сообщили о наплыве раненых и убитых «освободителей» в Крым. Партизаны заявили, что в Симферополе военный госпиталь полностью забит.