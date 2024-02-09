О том, что агентами движения сопротивления были проведены разведывательные мероприятия у складов с боеприпасами, принадлежащих 758-му центру материально-технического обеспечения Черноморского флота страны-агрессора, в частности, в окрестностях Наумовки в Сакском районе ВОТ Крымского полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «АТЕШ».

Как стало известно после обследования большой и охраняемой территории, по всему периметру которой регулярно ходят патрули и расставлены вышки с часовыми, — именно в этой местности, судя по всему, хранятся боеприпасы к артиллерийскому, ракетному и минно-торпедному вооружению, которыми оккупанты снабжают свои военные плавсредства.

В частности, координаты важного военного объекта — 45.321388, 33.660943

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» раскрывали координаты ракетоносителей в Новороссийске, которые били по Украине 7-го февраля.